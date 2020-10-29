Erdoğan'ın "Abartı buluyorum" sözlerine gözyaşlarıyla yanıt veren vatandaş gündem oldu

Gözyaşlarına boğuldu

Kendine Muhabir isimli youtube kanalındaki sokak röportajında vatandaşlara "Evinize ekmek götürebiliyor musunuz?" diye soruldu. Röportajlar sırasında Salih Durmaz isimli evsiz bir yurttaşın isyanı sosyal medyaya damga vurdu.

Evsiz yurttaş karşılaştığı soru karşısında gözyaşlarını tutamadı. Röportaj boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Durmaz, "Ben ekmek bulamıyorum ki! Bu haldeyim bu..." diyerek bacağındaki engeli gösterdi.



Yardım alamadığını belirten Durmaz gelirinin sadece 437 lira olduğunu söyledi. Yardımlara başvurduğunu söyleyen Durmaz, "10 gün sonra gel, 20 gün sonra gel..." dediklerini ifade etti.

Erdoğan'ın sözleri soruldu

Sözlerine devam eden Durmaz yetkililere seslenirken gözyaşlarıyla "bana baksınlar" diye isyan etti.

Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine ise Durmaz "Ne abartacağım ya! Sorun herkese kardeşim. Bir şeyim yok benim, Evim de yok, dışarıda yatıyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından, bugün toplu açılış töreni için Malatya'ya giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirdeki esnafla diyaloğunun görüntülerini paylaşmıştı. Ağbaba'nın paylaştığı görüntülerde Erdoğan, "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen bir esnafa, "Bu bana abartılı geldi" diye yanıt vermişti. Vatandaşlara çay dağıtan Erdoğan, "Al bu keyif çayını iç" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Evimize ekmek ekmek götüremiyoruz" diyen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, sözlerinin çarpıtıldığını söylemişti. İnce, “Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin” derken kullandığı sözleri 'irticalen' söylediğini ifade etmişti.

TIKLAYINIZ - Erdoğan'dan "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa: Bu bana abartılı geldi, al bu keyif çayını iç

TIKLAYINIZ - Erdoğan'a "Eve ekmek götüremiyoruz" diyen esnaf elindeki metni okudu: O sözü mecazi olarak kullandım