Erdoğan'a "Eve ekmek götüremiyoruz" diyen esnaf elindeki metni okudu: O sözü mecazi olarak kullandım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Evimize ekmek ekmek götüremiyoruz" diyen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. İnce, “Hiç kimse bu yalan makinelerine inanmasın, asla itibar etmesin” derken kullandığı sözleri 'irticalen' söylediğini ifade etti.

İnce ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Al bu keyif çayını iç" sözleri için de "esprili dil" dedi. Sözlerinin "Cumhurbaşkanına karşı kirli bir siyasi silah olarak kullandığını" söyleyen İnce, "Bizim Cumhurbaşkanımız ile kesinlikle bir sorunumuz olmaz, olamaz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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