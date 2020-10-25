Erdoğan'dan "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen esnafa: Bu bana abartılı geldi, al bu keyif çayını iç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından, bugün toplu açılış töreni için Malatya'ya giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirdeki esnafla diyaloğunun görüntülerini paylaştı. Ağbaba'nın paylaştığı görüntülerde Erdoğan, "Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen bir esnafa, "Bu bana abartılı geldi" diye yanıt verdi. Vatandaşlara çay dağıtan Erdoğan, "Al bu keyif çayını iç" dedi.

Erdoğan törenden önce parti otobüsünden halka çeşitli hediyeler dağıttı. Bu sırada bir esnaf Erdoğan'a, "Evimize ekmek götüremiyoruz" dedi. Erdoğan da esnafa, "Bu bana abartılı geldi" diye yanıt verirken ardından çay vererek, "Keyif çayı bak, bu çayı iç" dedi.