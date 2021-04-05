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Ekonomide ne oluyor?

T24 ekonomi yazarı Soydan: Enflasyondaki artış halkı yoksullaştırıyor ve AKP’nin oylarını eritiyor

05 Nisan 2021 12:37

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yıllık enflasyon verilerini değerlendirdi.   Yıllık enflasyonun yüzde 16’yı geçtiğinin altını çizen Soydan, çalışanların reel gelirlerindeki erimeye dikkat çekti.

Çalışanların büyük kesiminin pandemi nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmî enflasyonun bile altında maaş zammı aldığını vurgulayan Soydan, “Eğer yüzde 10 zam alabildeyseniz ve gerçek enflasyon yüzde 30 ise bu, alım gücünüzün yüzde 20 azaldığı anlamına geliyor” dedi.

Üretici fiyat enflasyonun yüzde 31’i geçtiğini de kaydeden Soydan, “Maliyetlerdeki artış önümüzdeki aylarda kaçınılmaz şekilde tüketici fiyatlarına yansıyacak. Vatandaşın enflasyonunun daha da arttığını göreceğiz. Bunun iki sonucu olacak: Geniş kitlelerin yoksullaşması ve buna bağlı olarak iktidar partisinin oy oranlarındaki erime” yorumunu yaptı. 

Prof. Ali Akarca tarafından geliştirilen ekonometrik modele göre enflasyondaki 1 puanlık artışın iktidar partisinin oy oranlarında yüzde 0.15’lik düşüşe yol açtığını ifade eden Soydan, “Bunu şimdiden kamuoyu anketlerinde görüyoruz” diye konuştu.

Dövizde artışa yol açacak

Dolardaki artışın sebeplerinden birinin dövizdeki artış olduğunu da hatırlatan Barış Soydan şu ifadeleri kullandı:

“Bir ülkedeki enflasyon, cari açık, para arzındaki artış gibi ekonomik gelişmeler, o ülke parasının başka ülke paraları karşısındaki değerini de belirler. Bu meretlerin hepsi Türkiye’ de var. Dolar Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliği sonrasında yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Enflasyondaki artış sürdükçe TL’deki değer kaybının süreceğini göreceğiz” 

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