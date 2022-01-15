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Enes Kara haberi nedeniyle işinden olan gazeteci Faik Akgün: Tarikatçılar kafamı kesmekle de tehdit etti

"Haberi kaldırmayacağımı söyleyince 'zındık olmakla, dinsiz, kafir olmakla ve kafirlere hizmet etmek' gibi hakaretler edildi" 

15 Ocak 2022 11:32

Tıp öğrencisi Enes Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından “Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti” haberini yapan gazeteci Faik Akgün, Erk Acarer'in yayınında aldığı tehditlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Haber nedeniyle işinden olan Akgün, "Cemaatçiler tarafından yoğun bir hakarete ve tehdide maruz kaldık. Haberi yayından kaldırmamı istiyorlar. Bunlara pirim vermediğimizi görünce bu defa da kafamızı kesmekle korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

Faik Akgün, Erk Acarer'in Youtube kanalında yayınlanan "Belgeli Yorum" adlı programına konuk oldu. Enes Kara'nın yaşamına son vermesinin arkasındaki olayları araştıran ve haberleştiren Akgün, Elazığ'ın yerel Gün Işığı Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden ayrılmasını ve aldığı tehditleri anlattı.

"Tarikat ve cemaatler katletmekle tehdit ediyorlar"

Tarikat ve cemaatlerden haberin yayından kaldırılması için tehditler aldığını söyleyen Akgün, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Akgün, "Cemaatçiler tarafından yoğun bir hakarete ve tehdide maruz kaldık. Haberi yayından kaldırmamı istiyorlar. Kaldırmayacağımı ifade edince de 'zındık olmakla, dinsiz, kafir olmakla ve kafirlere hizmet etmek' gibi  ifadeler kullanarak bana hakaret etmeye çalışıyorlar. Bunlara hiçbir şekilde pirim vermediğimizi görünce bu defa da öldürmekle, katletmekle, kafamızı kesmekle korkutmaya çalışıyorlar."

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