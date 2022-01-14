Enes Kara protestosuna polis müdahale etti: Gözaltılar var

Cemaat yurdunda yaşadığı baskıdan dolayı yaşamına son veren tıp öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara için Taksim’de toplanan öğrencilere polisin müdahale ettiği ve birçok gözaltının olduğu belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözaltılarla ilgili tepki göstererek, "Biz gençlerin öfkesine, sesine, sözüne her koşulda kulak veriyoruz ve vereceğiz"

Halktv'de yer alan habere göre; polis, Enes Kara için Taksim’de toplanan öğrencilerin basın açıklaması okumasına izin vermedi.

Öğrenciler müdahaleler ve gözaltına rağmen İstiklal Caddesi’nde “Enes Kara vicdanımızdır” sloganıyla yürüdü.

Polisten ikinci müdahale

İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe devam eden üniversitelilere polis yeniden müdahale etti.

Özgür Özel'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin sesine dahi tahammül edemeyen iktidar partisi, gençleri dinlemek yerine onları susturmayı tercih ediyor. Biz gençlerin öfkesine, sesine, sözüne her koşulda kulak veriyoruz ve vereceğiz. Gözaltına alınan gençler derhal serbest bırakılmalı!"