Enes Kara'nın intihar haberini yapan yazı işleri müdürünün görevine son verildi; "Tehdit telefonları alıyorum!"

Elazığ'da, Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son vermesini haberleştiren gazeteci görevden alınırken, haber de siteden kaldırıldı. Gazeteye onlarca tehdit telefonu gelirken eylem yapan öğrenciler de tehdit edildi.

Haberi yapan, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün, gazetenin sahibi Nafiz Koca tarafından toplantıya çağrıldı. Toplantıda hem Koca hem de gazetedeki diğer kişiler tarafından eleştirilen Akgün, Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden alındı. Görevden alınma gerekçesinin ‘istenilen performansı yakalayamamak’ olduğu söylendi.

Akgün işten çıkarılmazken, bunun sebebini de 'resmi ilan gelirlerinden dolayı sabit bir çalışan sayısının olma zorunluluğu' olarak açıkladı.

Tehdit telefonları aldı

Haberin yayında kaldığı süre boyunca Akgün, onlarca tehdit telefonu aldı. Bunlardan bazıları da kendilerini cemaat mensubu olarak tanıttı. Akgün’ün aktardığına göre cemaat mensubu olduğunu söyleyen bir kişi “Allah nurunu tamamlayacak. Sizin gibi kafirler de helak olacak. Hepinizi helak edeceğiz” derken başka bir kişi Akgün’ü yine kafir olmakla suçladı ve “Sizi tanıyoruz, CHP’ye hizmet ediyorsunuz” diyerek hakaretler yağdırdı. Başka bir tehdit de Arapça yapıldı.

Öğrencilere de tehdit

Öte yandan Enes Kara'nın ölümü sonrası açılama yapan bölümden arkadaşları da tehdit edildi. Eyleme katılan öğrencilerin aktardığına göre açıklama sonrası bazı sivil kişiler, açıklamayı okuyan ve eyleme katılan öğrencilerin yanına gelerek onları cemaatten bahsetmemeleri, siyaseti karıştırmamaları konusunda tehdit ettiler. Eylem sonrası bu kişilerle gazeteciler arasında da bir tartışma yaşandı, polis olaya müdahale etmedi.

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