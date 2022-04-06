Elektriği yeniden kesilen Moda Sahnesi'nde ışıldaklar eşliğinde oyun sahnelendi

Elektriği yeniden kesilen Moda Sahnesi’nde bu akşam ışıldaklar eşliğinde oyun sahnelendi.

Sol Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Kadıköy'de bulunan ve elektrikleri yeniden kesilen Moda Sahnesi, bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden kesildi. Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi. Açıklamada "Bir ay içinde ikinci kez elektriğimiz kesildi. Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart'taki ilk kesilmesinin ardından bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi" denildi.

Moda Sahnesi'nden gün içinde yapılan bir diğer açıklamada da"Elektriğimiz 2. kez Sabancı Holding'e bağlı Enerjisa tarafından kesildi. Işıldaklarla oynamaya devam ediyoruz. Akşam Diktat oyununu ışıldaklar eşliğinde oynayacağız. Seyircilerimizi ışıldakları, fenerleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz…akşam karanlığı birlikte karşılayalım" denilmişti.

Açıklamada denildiği gibi bu akşamki Diktat adlı oyunu karanlıkta ışıldaklar eşliğinde sahneledi.

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