İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi’nin elektriği yeniden kesildi. Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi. Açıklamada "Bir ay içinde ikinci kez elektriğimiz kesildi. Ocak ayı elektrik faturasını ödemediğimiz için 10 Mart'taki ilk kesilmesinin ardından bugün de şubat ayı faturasını ödemediğimiz için elektriğimiz ikinci kez kesildi" denildi.

Yeni yılda elektriğe yapılan zammın ardından ocak ayında 20 bin, şubatta 19 bin 270 lira gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin elektriği kesilmişti. Moda Sahnesi, tepkilerin ardından elektrik şirketi görevlilerinin kesilen elektriği açtığını duyurmuştu.

Moda Sahnesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerjisa, moda sahnesi tarafından elektrik ödemesinin yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Yapılan bu ödemeyi biz de Enerjisa’nın açıklamasından öğrendik. Enerjisa, bu iddiasını ödemenin kim tarafından yapıldığını söyleyerek kamuoyuna açıklamak zorundadır” diyerek faturanın kimin tarafından ödendiğinin açıklanması gerektiğini söylemişti.

Moda Sahnesi’nin elektriği bugün tekrar kesildi.

Konuyla ilgili Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada özel tiyatroların kalıcı çözümler beklediği ifade edildi.

Moda Sahnesi'nin açıklaması şöyle;

Türkiye İşçi Partisi İstanbul tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi;

"Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'nin elektriği yeniden kesiliyor, ekonomik krizin faturası bir kez daha sanata, sanatçıya çıkartılıyor. @modasahnesi Elektriği ne kadar kesseniz de bu ülkeyi karanlıkta bırakamayacaksınız, dayanışmamızla buradayız. #Ödemiyoruz"

TIKLAYIN - Zammın ardından faturalarını paylaşıp "ödemiyoruz" açıklaması yapan Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği tepkiler üzerine açıldı