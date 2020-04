Muammer Brav Berlin Film Festivali'nden aktarıyor: Hakan Günday ve Onur Saylak'ın proje filmi ödül aldı

Almanya'da gerçekleştirilen Berlin Film Festivali devam ediyor.

Festival'de öne çıkan filmleri Muammer Brav ve Başka Sinema Başka Sinema direktörü Azize Tan yorumladı.

Yarışma filmlerinin beklentilerin altında kaldığını ve Kelly Reichardt'ın yönettiği, bir dostluk hikayesinin anlatıldığı "First Cow" filminin öne çıktığını dile getiren Tan, Güney Koreli yönetmen Hong Sangsoo'nun "The Woman Who Ran' filminin de başarılı bir film olduğunu dile getirdi.

Onur Saylak ve Hakan Günday'ın da Berlin'de henüz proje aşamasında olan filmlerin katıldığı kategöride ödül kazandığını belirten Tan, Saylak ve Günday'ın bu aldığı ödülün film için heyecan yarattığını söyledi.

Tan "My Little Sister", "All the Dead Ones" ve "Undine" filmlerinin de festivalin öne çıkanları arasında yer aldığını belirtti.

Ekşın, Berlin Film Festivali'nde; yarışmada hangi filmler öne çıkıyor