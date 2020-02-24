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Muammer Brav'la 'Ekşın'

Ekşın, Berlin Film Festivali'nde; yarışmada hangi filmler öne çıkıyor?

24 Şubat 2020 18:53

Almanya'da gerçekleştirilen Berlin Film Festivali başladı. 

Festival'de öne çıkan filmleri Muammer Brav ve sinema yazarı Esin Küçüktepepınar yorumladı.

Raymond'un Half Life romanından uyarlanan Reichardt ve Jonathan Raymond'un senaryosundan Kelly Reichardt'ın yönettiği,  bir dostluk hikayesinin anlatıldığı "First Cow", 5 üzerinden 2.7  puanla eleştirmenlerden en yüksek puanı aldı. 

Sinema yazarı Esin Küçüktepepınar, Firs Cow'un, Amerikan rüyası üzerinden bir dayanışma hikayesini anlattığını ve ödül almasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. 

Arjantin sinemasının adaylarından Natalia Meta’nın imzasını taşıyan “The Intruder"ın beklentinin altında olduğunu ve filmdeki kadın-erkek ilişkisinin "Türk sinemasının kenarlarından dolaştığını" söyledi. Küçüktepepınar filmin başrol oyuncularının performanslarının ise dikkat çekici olduğunu belirtti. 

İtalyan yapımı "Hidden Away" filminin ise yarışmada olmasının hayal kırılığı olduğunu dile getiren Küçüktepepınar, Philippe Garrel'in yönettiği 2020 Fransız drama filmi "The Salt of Tears"'ın ise Fransız yeni dalgasının 'kötü bir tekrarı' olduğunu belirtti. 

 

 

 

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