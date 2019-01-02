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Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere çağrı: Bizi analiz edin, seçim sürecine ilgi duyun; bu, İstanbul'da nasıl bir yaşam kuracağınızın da temeli olacak

02 Ocak 2019 18:56

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, gençlere çağrıda bulunarak, "Bu süreçte bizi takip etmelerini, bizimle beraber olmalarını, bizi analiz etmelerini, bu sürece ilgi duymalarını çok arzu ediyorum. Gençlerin ilgi duyması aslında onların bu kentte nasıl bir yaşam kuracağının da temeli olacaktır" dedi. İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen İmamoğlu, Şirin Payzın'ın gençlere bir mesajınız var mı sorusuna şu yanıtı verdi: "İstanbul dünyanın enerjisi en yüksek kenti, hatta dünyanın merkezi. Ben gençleri en iyi anlayacak insanım, size en yakın kişi benim. Gençlerin ne istediğini biliyorum, üniversite öğrencilerinin ne istediğini biliyorum, lisede okuyan gençlerin ne istediğini, işsiz öğrencilerin ne istediğini biliyorum. İnsan kaynakları uzmanıyım. Dolayısıyla ben şu anda gençlerin temel sorunlarını iyi analiz etmiş bir belediye başkan adayıyım. Bütün gençlerin bu süreçte bizi takip etmesini, bizimle beraber olmasını ve bizi analiz etmesini, bu sürece ilgi duymasını çok arzu ediyorum. Gençlerin ilgi duyması aslında onların bu kentte nasıl bir yaşam kuracağının da temeli olacaktır. Bu konu beni ilgilendirmez asla demeyin, mutlaka içinde olun. Genç bir belediye başkanı sizinle beraber bu kenti yönetmek istiyor."

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