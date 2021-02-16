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Doğu Perinçek: 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz

16 Şubat 2021 08:44

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için CHP'nin ulusal yas ilanı talebi hakkında, "13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" dedi. 

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Habertürk TV'de katıldığı bir programda, CHP'nin Gara şehitleri için talep ettiği ulusal yas ilanı konusunda yorumunu dile getirdi.

Bir başka konuğa sorduğu "Bu talebe nasıl bakıyorsunuz" sorusu üzerine "Olabilir, yasal mevzuat ne diyorsa olur, benim bir itirazım olmaz. Vatandaş vicdanında buna bir itiraz olmaz" yanıtını alan sunucu, Doğu Perinçek'ten ise "13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" şeklinde bir yanıt aldı. 

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