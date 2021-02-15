Gara şehitleri uğurlandı

Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazeleri Malatya'dan memleketlerine uğurlandı..
Kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir´in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin´in Anamur ilçesine, şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur, memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşından Aydın Köse, memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın cenazesi de işlemlerinin ardından memleketine gönderildi. Gıcır, memleketi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.