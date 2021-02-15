CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Milletimiz yasta, Erdoğan il kongrelerinde espriler, sloganlar...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kuzey Irak'ta Gara dağında 13 kişinin şehit edilmesinin ardından AKP İl Kongreleri'nin düzenlemeye devam edilmesine "Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün Erdoğan’ı izledik. Partisinin il kongrelerinde espriler, sloganlar, tezahüratlar… Gerçekten içimiz sızladı" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, CHP'nin ulusal yas ilân edilmesini istediğini aktararak "Suudi Arabistan’ın müteveffa kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya çekenler en azından 13 şehidimiz için ulusal yas ilan edebilir" dedi.

Öztrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili açıklamalarına da uz. "Beyler bir kendinize gelin 13 aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken sizler bölücü elebaşından mektup dilenip kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz" sözleri ile tepki gösterdi.

"13 kamu görevlisinin başarısız operasyonda şehit olduğunu Erdoğan'dan öğrendik"

Öztrak, şunları söyledi:

"Milletin içi kan ağlarken bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık. Ve Erdoğan’ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Üzüntümüz, bu haberle daha da katlandı.

"Ulusal yas ilân edilsin"

"Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal yas ilân edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan’ın müteveffa kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya çekenler en azından 13 şehidimiz için ulusal yas ilan edebilir. Bu arada dün Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sarayın iletişim memurunun milletin aklıyla alay eden açıklamalarını kınıyoruz. Beyler bir kendinize gelin 13 aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken sizler bölücü elebaşından mektup dilenip kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı, devletin televizyonuna çıkaran “Gerekirse Karayılanı ’da TRT’ye çıkarırız” diyerek savunan bunlar değil miydi? Yine çözüm sürecine “Yeni Türkiye’nin Kuruluş Sözleşmesi” diyen bunlar değil miydi? Riyakârlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmadan edebinizle susmayı bilin."

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