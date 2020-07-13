Doğan Taşdelen için Çankaya Belediyesi'nde tören düzenlendi: 12 Eylül'de işkence gören herkese sahip çıkmıştı

Çankaya Belediyesi eski Başkanı Doğan Taşdelen için Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nin ardından Belediyesi’nde tören düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden (2 gün önce) babasının her zaman emekçinin yanında durduğunu ifade ederek, “12 Eylül’de işkencelerden geçen herkese sahip çıkmıştı” dedi.

Taşdelen için düzenlenen anmaya birçok kurum ve siyasi parti çelenk gönderdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra CHP milletvekilleri, Çankaya Belediyesi çalışanları, sendika ve meslek odası temsilcileri katıldı. Taşdelen’in naaşı Çankaya Belediyesi zabıta memurları tarafından taşındı, karanfillerle karşılandı. Taşdelen için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve hayatı anlatıldı.

Çankaya Belediyesi çalışanlarından Nazmiye Yıldırıcı, Taşdelen’e atfen konuşma yaptı. Yıldırıcı Taşdelen ile çalışmanın onur verici olduğunu ifade ederek, “Onunla kalp kırmadan yıllarımızı geçirdik. Hiç yorulmadan çalıştık” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babasına “Belediyene hoşgeldin” diyerek, şunları söyledi:

“O sadece benim babam değildi, hepinizin babasıydı. Ben sadece babamı değil önderimi kaybettim. Onun çizdiği yoldan azimle yürümeye devam edeceğim. En büyük eseri Çankaya Belediyesi’ydi, sosyal demokrat belediyeciliğin örneğini verdi. Onun huzurunda daha fazla çalışacağıma söz veriyorum.”

“Doğan Taşdelen’i sevmek ezelinden, özgürlükten, Mustafa Kemal Atatürk’ten yana olmaktır. Hayatımda en fazla gururlandığım an, ikinci seçimi de kazandıktan sonra ‘Oğlum seninle gurur duyuyorum’ demesidir. Çok güzel bir insanı kaybettik, sadece babamı değil. Onun yüreğinin güzelliği çevresinde olan herkese yayılırdı. 12 Eylül’de işkencelerden geçen herkese sahip çıkmıştı. Hayatını yazıyordu. Az kalmıştı.“

Taşdelen başkasının emekçiden yana olduğunu ifade ederek, DİSK’in örgütlenmesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Taşdelen babası için Can Yücel’in Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim şiirinden bir bölümü okudu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hayatını kaybeden Çankaya Belediyesi eski Başkanı Doğan Taşdelen’in Kocatepe Cami’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Doğan Taşdelen kimdir?

1988-1999 yıllarında Çankaya Belediye Başkanı olan Doğan Taşdelen mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası. Taşdelen, DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Taşdelen ayrıca Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği görevini de yürüttü.

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