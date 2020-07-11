Eski CHP Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen hayatını kaybetti

Eski CHP Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

“Çankaya eski Belediye Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen’i kaybettik. Taşdelen, Bodrum’da yaptığı tatil esnasında hayata veda etti. CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası Doğan Taşdelen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Eren Erdem de kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan Doğan Taşdelen için baş sağlığı mesajı yayımladı:

"Çankaya Belediyesi Başkanımız AlperTasdelen‘in babası ve hepimizin ağabeyi Doğan Taşdelen’i kaybettik. Defaatle istifade ettiğim, gençlere yol gösterici bir büyüğümüzdü. Başımız sağ olsun."