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Derya Şensoy, babası için yazdığı şiiri okudu: Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı

Şensoy'un cenazesi Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi

02 Eylül 2021 15:58

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden sanatçı Ferhan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şensoy'un cenazesi Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi.

Burada yapılan cenaze töreninde söz alan Şensoy'un kızı Derya Şensoy üniversitedeyken babasına yazdığı şiiri okudu. Konuşurken göz yaşlarına hakim olamayan Derya Şensoy, babasına olan sevgisini dile getirerek yazdığı şiiri okudu. 

 Derya Şensoy okuduğu şiirin ardından babasının kendisine verdiği yanıtı paylaşarak "Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum” dedi. 

TIKLAYIN - Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı

Ferhan ŞensoyDerya ŞensoyşiirFerhan Şensoy cenaze töreni

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