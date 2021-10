Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden sanatçı Ferhan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta tiyatrocu için Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda bir tören düzenlendi.

Şensoy'un cenazesi Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Törende konuşan Müjgan Şensoy, "Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şensoy'un tabutu indirildiği sırada cadde üzerinde bekleyenler alkışlarken, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy gözyaşlarını tutamadı.Tabut daha sonra törenin yapılacağı salona getirildi, burada da Şensoy'un cenazesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Törenin ardından Şensoy'un cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ferhan Şensoy'un eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal, kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy, Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal, tiyatro oyuncuları Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu, yazar Nedim Gürsel, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende sunuculuğu Okan Bayülgen yaptı.

Şevket Çoruh: Bu Ses Tiyatrosu'nu biz yaşatacağız

Ferhan Şensoy’un da bir dönem devraldığı Ortaoyuncuları Kavuğu'nun şu anki sahibi Şevket Çoruh, anma töreninde bir konuşma yaptı. Çoruh konuşmasında Ferhan Şensoy ile bir anısını anlattı:

“Yeni mezun olmuştum, Nevizade’den cesaret alıp Ferhan Şensoy’un karşısına geçtim. Bu tiyatroda oynamak istediğimi söyledim, o da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun, çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında, bu ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

Derya Baykal: Bilgeler ölmez, var sayalım ölmedi

Sahneye çıkan Derya Baykal, “Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar önünde bir film sahnesi, her yer dökük kırık ama o0 kadar güzel dostları vardı ki Haluk İşmen seni burada söylemeden geçemeyeceğim her şeyi bu tiyatroya yatırdı, arkadaşları destek oldu ne kazandıysak o yıllarda bu tiyatro şu anda böyle yatıyordu, büyün bir iş başardılar. Tiyatro tekrar elden geçmek ister. Çivi çaktırmazdı bu tiyatroya. Çok güzel oyunlar oynadık çok güzel üç tane çocuğum var. Gerçekten çok güzel bir bağları vardı” ifadelerini kullandı. Derya Baykal sözlerini, “Ben Şimdi Şuan Mutfaktayım” oyunundan bir bölüm okuyarak, “Bilgeler ölmez, var sayalım ölmedi” sözüyle bitirdi.

Törende konuşan Okan Bayülgen, “Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz” dedi.

Müjgan Ferhan Şensoy da, “Ne söylesem eksik kalacak. Küçükken babamın bu kadar sevilen bir insan olması bu sevgiyi paylaşmak zorlardı beni. Birkaç gündür ve şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın kendini ve tüm benliğiyle gerçekleştirmesi geride kalanlara bıraktığı en büyük öğreti bence” diye konuştu.

Derya Şensoy ise üniversitedeyken babasına yazdığı şiiri okudu.

Mert Baykal da, “Bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Ferhan Abi diyordum ben babama. Ve bu bir noktadan sonra problem olmaya başladı, kızlar doğmak üzereydi. Bu evde bir mesele olmuş çünkü gelip konuştular benimle. Onu tanıdıkça anladım ki insanın iki babası da olabilirmiş. Ben bugün bir tanesini kaybettim. Benim bu babam Don Kişotmuş yel değirmenleriyle savaşırmış güle güle baba" sözlerini kaydetti.

Elif Durdu Şensoy, “İnsan birini kaybedince ona olan sevgisini aşkını daha iyi anıyor. Bizim için zor günlerdi giderek güçleşiyor… Yine de bir şekilde bizi buluşturan hayatlarımızı kesiştiren hayatlara teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Ferhan Şensoy’un değerleri, bıraktığı eserleri bizlere emanet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ve bence Türkçe’nin de en yaratıcı yazarlarından biriydi Ferhan Şensoy. Uluslararası bir sanatçıydı, dünya çağında bir sanatçıydı. Aynı zamanda güldürü geleneğimizin simgesi olan kavuğu bütün maharetiyle hepimizi düşündüren ve kendine has üslubuyla da güldüren çok değerli bir sanatçıydı. Ortaoyuncular tiyatrosu ile bu sahnede belki de tiyatro tarihimizin en değerli eserlerini ortaya koymuştur. Bu sahneden Ferhan Şensoy’u izlemiş ve onu alkışlamış olmak benim gibi biliyorum ki birçok insanın da en özel en nadide hatıralarından biridir. Üstat şimdi de o ebedi yolculuğa çıkıyor. Bu güzel sahne, bize bıraktığı bütün eserleri, anlattıkları her şey bize yadigâr kalmıştır. Ben İstanbullu olarak İBB Başkanı olarak kendisine minnettar olduğumuz belirtmek isterim. Yetiştirdiği öğrencilerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık. Ses tiyatrosunun bu ülkenin kültür-sanat hafızasında ne kadar derin izler bıraktığını bir kez daha hatırladık. Aynı zamanda Ferhan Şensoy’un değerleri bıraktığı eserleri bizlere emanet, ismi de hepimize emanet. Bütün kurum ve kuruluşlar özel düşünceler üretecektir. Biz de ismini yaşatmak için özenle çalışacağımızı belirtmek isterim."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bugün Türk tiyatrosu ulu bir çınarını kaybetti

"Bugün Türk tiyatrosu ulu bir çınarını kaybetti" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadı. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Sayın Usta Şensoy bir gün katıldığı bir tv programında yıllar önce, mesleğe başlarken kurduğu tiyatrosunda gençleri eğlendirerek bu mesleğe başladığını anlatmış .Şimdi yıldızımız şimdi sanat semamızda her daim dalgalanacak, her daim yerini koruyacak. Bize düşen bundan sonra bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak bizlerin en öncelikli görevi olması gerekiyor. Ailesinin niyetleri takdirleri doğrultusunda üzerimize düşen her şeyi yapmak öncelikli görevimiz olacak" dedi.

Törenin ardından Şensoy'un cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ferhan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

TIKLAYIN - Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’a veda töreninden kareler