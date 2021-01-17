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Deniz Türkali'den Hrant Dink anmasına çağrı: "Sen daima buradasın Ahparig"

Hrant Dink bu yıl online olarak anılacak

17 Ocak 2021 13:45

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14. yıldönümünde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden anılacak.

Oyuncu Deniz Türkali, Hrant Dink anmasına çağrı videosunu seslendirdi. Çağrı metninde "Sen daima buradasın Ahparig" denildi. 

Hrant'ın Arkadaşları hesabından yapılan paylaşımda anmaya ilişkin olarak, "Hrant Dink anması salgın nedeniyle internet üzerinden olacak. Hrant Dink katledilişinin 14. yıldönümünde salgın nedeniyle, bu seneye mahsus olmak üzere, sanal ortamda anılacak. 19 Ocak Salı günü saat 14.45'te http://hranticinadaleticin.org adresinde buluşuyoruz.#BuradasınAhparig " ifadesini kullanıldı. 

TIKLAYIN - Hrant Dink anması salgın nedeniyle internet üzerinden olacak

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