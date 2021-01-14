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Hrant Dink anması salgın nedeniyle internet üzerinden olacak

14 Ocak 2021 12:54

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14. yıldönümünde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden olacak.

Hrant'ın Arkadaşları hesabından yapılan paylaşımda anmaya ilişkin olarak, "Hrant Dink anması salgın nedeniyle internet üzerinden olacak. Hrant Dink katledilişinin 14. yıldönümünde salgın nedeniyle, bu seneye mahsus olmak üzere, sanal ortamda anılacak. 19 Ocak Salı günü saat 14.45'te http://hranticinadaleticin.org adresinde buluşuyoruz.#BuradasınAhparig " ifadesini kullanıldı. 

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