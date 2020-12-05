Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın arkadaşından Perinçek'e yanıt: Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 68 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan hakkındaki açıklamasına, Gezmiş ve Çayan’ın arkadaşı Mustafa Yalçıner’den yanıt geldi. Yalçıner, Perinçek’e “Bu zavallı ikisinin yanına bile yaklaşamazdı” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 68 gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan hakkında “Hem teorik birikimim var, biraz da yaşça Deniz’den, Mahir’den falan büyüğüm. Hepsinin kulağını çektim yani” dedi. 140 Journos kanalına konuşan Perinçek’e Gezmiş ve Çayan’ın arkadaşı Mustafa Yalçıner’den yanıt geldi.

Yalçıner, Twitter hesabından Perinçek’e “Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu! Kibirle ‘kulak çekme’den söz eden bu zavallı ikisinin yanına bile yaklaşamazdı” dedi.

Mustafa Yalçıner kimdir?

Mustafa Yalçıner; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın aralarında bulunduğu 25 sanıklı Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu davasından yargılandı. 18 kişiyle birlikte idam cezası aldı. Ardından gelişen süreçte Askeri Yargıtay'ın kararı bozması üzerine ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, 1974 Affı ile ceza indiriminden yararlanınca 1979'da serbest kaldı.

1 yıl sonra gerçekleşen 12 Eylül Darbesi sonrasında Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) yöneticilerinden olduğu iddiasıyla yeniden yargılandı. 1987'de tahliye olan Yalçıner, toplam 15 yıl cezaevinde kaldı. Emek Partisi (EMEP) kuruluş çalışmalarına katılan Yalçıner, Evrensel gazetesinde yazarlık yapıyor.

Mustafa Yalçıner (sedyede yatan),yıl 1971, yer Mamak Cezaevi... 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile aynı karede...

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