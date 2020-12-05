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Doğu Perinçek hayatını konu alan belgeselde konuştu: Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim

05 Aralık 2020 10:03

140 Journos, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı.

Perinçek belgeselde, gençlik ve Türkiye İşçi Partisi dönemini anlattığı bir bölümde Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini, onların kulaklarını çektiğini söyledi. 

'Kısmen iktidar' isimli belgeselde, o dönem kendisinin onlardan yaşça büyük ve daha birikimli olduğunu söyleyen Perinçek, silahlı mücadeleye yönelen gençlik hareketlerine karşı çıktığını söyledi. 

Belgeselin tamamı: 

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Mahir ÇayanDeniz Gezmişatan Partisi Genel Başkanı Doğu PerinçekKısmen iktidarbelgeselkulağını çektimdolduruşa geldi140 Journos

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