Dedeoğlu ailesinin taziyesinde Savcı Sayan'a tepki: "Laflarınıza dikkat edin, burası taziye çadırı, siyaset yeri değil"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Konya Meram'da katledilen Dedeoğlu ailesinin yakınları tarafından kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Taziye evinde HDP Van Milletvekili Sezai Temelli hakkında "provokasyon yaratıyor" diyen Savcı Sayan'a aile yakınları, "Laflarınıza dikkat edin, burası taziye çadırı, siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy'de ırkçı saldırı sonucu katledilen Dedeoğlu ailesinin yakınları tarafından Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’nde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterildi.

Saldırı anına ait görüntülerin yayınlanmasına tepki gösteren Sayan, "Bırakın gizli kalsın bir hafta sabredin. Adam görüntüde kendini gördü mü kaçıyor ama daha önce görüntüde yokum diyor. Bilerek o görüntüleri yayınlıyorlar" sözlerine aile yakınları "Bu olayın üstü kapatılmasın" diye cevap verdi.

Taziye evinde HDP Van Milletvekili Sezai Temelli hakkında "provokasyon yaratıyor" diyen Savcı Sayan'a aile yakınları şöyle tepki gösterdi: "Siz biraz önce Sezai Temelli hakkında laf ettiniz, Sezai temelli burada yok. Burada kimse Sezai Temelli ile Kürt olmadı, 7 sülalemiz Kürt. Biz Kürdüz. Saf değiştirenlerden değiliz, laflarınıza dikkat edin. Burası taziye çadırı, siyaset yeri değil."

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

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