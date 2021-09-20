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Daha önce bulduğu yaralı sincabı tedavi eden iş insanı, yaralı bulduğu eşeğe de kayıtsız kalmadı

Yüksel, hastanede eşinin yanına gitmeyi bırakıp yaralı hayvana yardım etti

20 Eylül 2021 12:44

Diyarbakır-Elazığ karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve sakatlanan eşeği gören iş insanı Mehmet Yüksel, hastanede eşinin yanına gitmeyi bırakıp hayvana yardım etti. 

Yüksel, “Eşimin durumu ağırdı. Garipcan ile 2 saat ilgilenmek zorunda kaldım ve eve giderken eşimde iyileşmiş, taburcu edilmişti. Ben bu canla ilgilendim Rabbim de eşime şifa gönderdi” dedi.

Eşekle gece boyunca ilgilenen ve onu sabah alacağı şekilde güvenli bir yere bırakıp bölgeden ayrılan Yüksel, sabah erken saatlerinde eşeği bıraktığı yerden alıp tedavisinin yapılması için Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

Yüksel, burada tedavisi tamamlanan eşeği alarak Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Plajköy mevkiinde kurduğu Huzur Çiftliğine götürdü.

Diyarbakırlı iş insanı Mehmet Yüksel, daha önce de yaralı bulduğu sincabı tedavi etmiş, tedavi sürecinde işletmesinin maskotu olan sincabı daha sonra doğaya bırakmıştı. 

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