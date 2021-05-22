Tedavi edip beslediği sincap işyerinin maskotu oldu: "Binlerce liranın olduğu kasa ona emanet"

Diyarbakır’da iş insanı ve hayvansever Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu sincabı tedavi altına aldı. Yüksel sincabı bu süre zarfında eğitti. Kuyumcu dükkanında kalan sincap, iş yerinde sahibinden başka hiç kimsenin paraları kasadan almasına izin vermiyor.

İş adamı Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, geçtiğimiz aylarda yaralı halde 3 sincap buldu. Hayvanları yanına alan Yüksel, bu süre zarfında bakımlarını da yapıp sincapları besledi. İyileşen iki sincap doğal alana bırakılırken, bir sincap, yarasının iyileşmemesi nedeni ile doğaya bırakılmadı.

Sincap, bu süreçte tedavisi ve bakımıyla ilgilenen Mehmet Yüksel’e alışmaya başladı. Sincap, alıştığı Mehmet Yüksel dışında personelin para kasasından para almaya çalışmasına müsaade etmemeye başlayarak müdahale etmeye başladı. Yüksel, sincabın evcil bir hayvan olmadığını hatırlatarak, kendisinden başka kimsenin para kasasından para almalarına müsaade etmeyen sincabı tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra doğal alanına bırakılacağını belirtti.

Yüksel, "2 kardeşi şu anda doğaya bırakıldı. Biri bizde kaldı. Bizde kalmanın sebebi ayağında bir sakatlık vardı, tedavisi sürüyor. Bunu da tedavi bittikten sonra tekrar doğa ortamına salacağız" dedi.