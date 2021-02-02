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Boğaziçi

Cüneyt Özdemir Emniyet'in açıklamasını yorumladı: 'Aşağıdan' dese ne olur, 'Aşağı bak' dese ne olur; mesele başka bir şey...

"Şu müdahale olmasa belki de iş bu kadar büyümeyecekti"

02 Şubat 2021 13:17

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan protestolar sırasında, bir polisin yürüyen öğrencilere "Aşağı bak" diyerek müdahale ettiği görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen yalanlamayı değerlendirdi. 

Youtube kanalında yaptığı yayında "Aşağı bak' yalan, 'aşağıdan' doğru" denilen açıklamayı yorumlayan Özdemir, "Aşağıdan' dese ne olur, 'Aşağı bak' dese ne olur; mesele burada başka bir şey" dedi. Özdemir bu sözlerini şöyle açıkladı; 

"Gezi Parkı'nda barışçıl bir eylem vardı. Gençler çadırlar kurmuş geceyi geçiriyorlardı. Ne zaman ki polis olduğunu belirten kişiler geldi ve çadırları yaktılar, iş rayından çıktı ve 'Gezi olayları' dediğimiz şey tarih geçti."

Boğaziçi eylemleri esnasındaki polis ile öğrencilerin diyaloğunu da yorumlayan Özdemir "Bu kadar sert olmaya, bu müdahaleye gerek yok ki. Boğaziçi Türkiye'nin en gözde üniversitesi. Şu müdahale olmasa belki de iş bu kadar büyümeyecekti" ifadelerini kullandı. 

TIKLAYINIZ - Emniyet’ten ‘aşağı bak’ açıklaması: Yalandan bir slogan...

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