Emniyet’ten ‘aşağı bak’ açıklaması: Yalandan bir slogan...

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan protestolar sırasında, bir polisin yürüyen öğrencilere "Aşağı bak" diyerek müdahale ettiği görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

Tepkilere neden olan müdahalenin başka bir versiyonuna yer verilen paylaşımda, polisin kullandığı sözlerin "Aşağı bak" değil, "Aşağıdan" olduğu belirtildi.

"Yalan’dan bir Slogan.." başlığıyla videoyu paylaşan EGM, "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi Daima hazır" ifadelerine yer verdi.