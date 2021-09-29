Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le görüştü: BMGK'da da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşme ABD Başkanı Joe Biden için "Malum zevat" ifadesini kullandı.

Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de bir araya geldi. Putin hem Suriye hem Libya'da Türkiye ile olumlu işbirliği içinde olduklarını söyledi. Erdoğan da ilişkilerinin gelişmesinin gerekliliğini dile getirdi.

S-400 gibi konuların da gündeme geldiği basına açık görüşme sırasında, Rusya ile Türkiye'nin savunma sanayinde beraber attığı adımlara vurgu yapan Erdoğan, "Tabi bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Bu konularda zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Ben Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" diye konuştu.

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