Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le görüştü: BMGK'da da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular

29 Eylül 2021 16:33
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşme ABD Başkanı Joe Biden için "Malum zevat" ifadesini kullandı.
Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi’de bir araya geldi. Putin hem Suriye hem Libya'da Türkiye ile olumlu işbirliği içinde olduklarını söyledi. Erdoğan da ilişkilerinin gelişmesinin gerekliliğini dile getirdi.
S-400 gibi konuların da gündeme geldiği basına açık görüşme sırasında, Rusya ile Türkiye'nin savunma sanayinde beraber attığı adımlara vurgu yapan Erdoğan, "Tabi bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Bu konularda zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Ben Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" diye konuştu.
TIKLAYIN - Erdoğan ve Putin'in, Soçi'deki görüşmesi sona erdi; "Suriye'nin barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı"
|Erdoğan-Putin görüşmesine günler kala, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Suriye'deki İdlib bölgesi üzerine görüşeceklerini söylemişti. Bloomberg gazetesine konuşan bir üst düzey Türk yetkili de görüşmenin merkezinde Suriye’nin olacağını belirtmişti.
TIKLAYIN - Bloomberg'e konuşan Türk yetkili: Erdoğan-Putin görüşmesinin temel konusu Suriye olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ABD'de CBS kanalına verdiği mülakatta Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz." Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" demişti.
Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını vermişti.
© Tüm hakları saklıdır.