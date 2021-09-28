Bloomberg'e konuşan Türk yetkili: Erdoğan-Putin görüşmesinin temel konusu Suriye olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili üst düzey bir Türk yetkili, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
Yetkili, Erdoğan’ın Rusya ve Türkiye’nin 2019’da anlaştığı üzere, Tel Rıfat ve Münbiç’teki YPG varlığının sonlanmasını talep edeceğini söyledi. 2019’daki Soçi mutabakatına göre, YPG’nin Türkiye sınırının 30 kilometre güneyine çekilmesine yardım edilecekti.
Haberde, “Erdoğan’ın Putin’le görüşmesi, Türkiye’nin Rusya destekli Suriye güçlerinin kuzeybatıdaki İdlib’de kontrolü ele geçirmesinin daha fazla sığınmacı akımına sebep olacağı endişesiyle, Suriye Savaşı'nın son cephelerinden birinde saldırıyı engellemeye çalıştığı dönemde gerçekleşiyor." iifadeleri yer aldı.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin 2018 taahhütlerine uymadığını, İdlib’de radikal İslamcılarla diğer muhalifleri ayırmakta yavaş ilerlediğini söylemişti.