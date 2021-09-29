Erdoğan ve Putin'in, Soçi'deki görüşmesi sona erdi; "Suriye'nin barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşmenin basına açık kısmında "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor, ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor" dedi. Erdoğan görüşmenin ardından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Liderlerin ikili görüşmesini çalışma yemeği izleyecek. Liderlerin görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemedi.

Putin'in görüşmenin basına açık kısmında söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor, ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşı bulmayı öğrendik.

Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor.

Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de. Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.

Uluslararası alanda (Türkiye ile) oldukça başarılı bir biçimde işbirliği yapıyoruz. Bunu söylerken hem Suriye’yi kastediyorum hem de Libya konusunda pozisyonlarımızı koordine etmek üzere kurduğumuz temaslardan bahsediyorum.

Pandemi dünyanın tamamında turizm sektörüne ciddi bir darbe indirdi. Buna karşın bu sene Rusya’dan Türkiye’ye 2.5 milyon turist gitti. Rusya ile Türkiye’nin pandemi ile ortak mücadelesi ekonomi ve turizmin gelişmesine yardımcı olacak."

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yer alan Türk-Rus Ortak Merkezi, faaliyetlerini aktif bir biçimde sürdürüyor. Bu işbirliği, istikrarın devamının ve uzlaşıya yönelik atılacak adımlar konusunda tarafların pozisyonlarının koordinesinin sağlanmasının ciddi bir garantisi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: