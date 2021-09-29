Erdoğan ve Putin'in, Soçi'deki görüşmesi sona erdi; "Suriye'nin barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Liderlerin ikili görüşmesini çalışma yemeği izleyecek. Liderlerin görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemedi.
"Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor, ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşı bulmayı öğrendik.
Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor.
Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de. Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.
Uluslararası alanda (Türkiye ile) oldukça başarılı bir biçimde işbirliği yapıyoruz. Bunu söylerken hem Suriye’yi kastediyorum hem de Libya konusunda pozisyonlarımızı koordine etmek üzere kurduğumuz temaslardan bahsediyorum.
Pandemi dünyanın tamamında turizm sektörüne ciddi bir darbe indirdi. Buna karşın bu sene Rusya’dan Türkiye’ye 2.5 milyon turist gitti. Rusya ile Türkiye’nin pandemi ile ortak mücadelesi ekonomi ve turizmin gelişmesine yardımcı olacak."
Ermenistan-Azerbaycan sınırında yer alan Türk-Rus Ortak Merkezi, faaliyetlerini aktif bir biçimde sürdürüyor. Bu işbirliği, istikrarın devamının ve uzlaşıya yönelik atılacak adımlar konusunda tarafların pozisyonlarının koordinesinin sağlanmasının ciddi bir garantisi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var.
Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı.
"Attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil"
Bir diğer konu da tabii özellikle bizim savunma sanayinde beraber attığımız adımlar. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var.
Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da şu an gayet iyi bir durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercih edişlerinden dolayı da minnettarız.
Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki Akkuyu'da birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen tamamına yakını da Rusya'da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oluyor.
|
Erdoğan-Putin görüşmesine günler kala, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, iki liderin Suriye'deki İdlib bölgesi üzerine görüşeceklerini söylemişti. Bloomberg gazetesine konuşan bir üst düzey Türk yetkili de görüşmenin merkezinde Suriye’nin olacağını belirtmişti.
TIKLAYIN - Bloomberg'e konuşan Türk yetkili: Erdoğan-Putin görüşmesinin temel konusu Suriye olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ABD'de CBS kanalına verdiği mülakatta Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz." Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" demişti.
Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını vermişti.