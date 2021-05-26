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"Çok kan dökülecek" diyen Fatih Tezcan'dan "Size ne?" sorusuna yanıt: I'm sorry, my name is Alexander...

"Ben Fatih Tezcan 15 Temmuz gecesi silahıyla beraber sokağa çıkan gazeteci, dünyada örneği yok" 

26 Mayıs 2021 13:58

"Sedat Peker ile görüştüm" itirafının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katılan ve Özdemir'in "Bunu yapma gerekçeniz ne?" sorusuna "Çok kan dökülecek" yanıtını veren Fatih Tezcan, "Size ne?" sorusu karşısında ise İngilizce konuştu, Tezcan "Bize ne mi? Aaa I'm sorry, My name is Alexander" dedi. 

"Ben Fatih Tezcan 15 Temmuz gecesi silahıyla beraber sokağa çıkan gazeteci, dünyada örneği yok" 

Fatih Tezcan, "Sedat Peker ile görüştüm" itirafının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı. Özdemir yayının sonuna doğru Tezcan'a "Siz şuan da aranan, Türkiye'ye yönelik çeşitli videolar dolduran Sedat Peker'le görüşüyorsunuz videolar yayınlandıktan sonra zaten önceden tanışıyorsunuz birçok AK Partili gibi..." dedi. Bunun üzerine Tezcan, "Videolar yayınlandıktan sonra değil, Süleyman Soylu Bey'e o hakaretleri etmeden önce 'Pelikan işin içinde yok' demek için" yanıtını verdi. Özdemir'in "Bunu yapma gerekçeniz ne?" sorusuna "Çok kan dökülecek" yanıtını veren Fatih Tezcan, "Size ne?" sorusu karşısında ise İngilizce konuştu, Tezcan "Bize ne mi? Aaa I'm sorry, My name is... 'Bize ne mi?' Ben Fatih Tezcan 15 Temmuz gecesi silahıyla beraber sokağa çıkan gazeteci, dünyada örneği yok" dedi. 

TIKLAYIN - Fatih Tezcan: Sedat Peker'le fitneyi engellemek için görüştüm

 

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