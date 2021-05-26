Fatih Tezcan: Sedat Peker'le fitneyi engellemek için görüştüm

İktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan, suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğünü anlatarak "Fitneyi engellemek için görüştüm. Evet görüştüm" dedi.

Fatih Tezcan Sedat Peker'le görüştüğünü anlattı. "Herhalde Sedat Peker birinci videoyu çekmişti, ben onunla görüntülü görüştüm" diye konuşan Tezcan şunları söyledi:

"Üçüncü videonun 17. dakikası... Benim kafamı karıştıran ne oldu biliyor musun? 3 günde bir video çekiyor. 3. videoda benden bahsediyor, bir veya ikide değil. Vay Fatih Tezcan Sedat Peker'le görüşmüş. Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hainliğini görmediğim sürece herkesle görüşürüm. Şaibe olması bile yeterli görüşmemem için. Ben Canan Kaftancıoğlu ile görüşmem. Benim ilginç kaidelerim vardır. O zaman Sedat Peker'le görüştüm. Fitneyi engellemek için görüştüm. Evet görüştüm. Başka bir şey söyleyeyim size, başımızdan bir hadise geçti, Sedat Peker'e soruyorlar. Bir yerden sonra kendi sözünü tutmamış olacak. Ama doğruları da var."