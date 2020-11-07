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CNN yorumcusu, Biden'ın başkanlığının ilan edildiği an gözyaşlarını tutamadı: Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay

07 Kasım 2020 20:21

CNN televizyonunda Joe Biden’ın ABD’nin 46’üncü başkanı olarak duyurulduğu an, Obama dönemi danışmanlarından, yorumcu Van Jones gözyaşlarını tutamadı. Jones, “Bu sabah bir ebeveyn olmak daha kolay. Çocuklarınıza karakterin önemli olduğunu, doğrunun önemli olduğunu ve iyi olmanın önemli olduğunu anlatmak daha kolay” dedi.

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Jones, Biden’ın başkan olmasının ülkedeki azınlıklar için “hayatı kolaylaştıracağını” söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülkede bir Müslümansanız, Başkan’ın sizi burada istemediğinden endişelenmenize gerek yok. Eğer bir göçmenseniz, Başkan’ın bebeklerin sizden ayrılmasından, gençleri geri gönderilmesinden mutlu olmasından endişe etmenize gerek yok”

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