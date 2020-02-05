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CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!

05 Şubat 2020 23:24

Eski savaş pilotu Bahadır Altan, CNN Türk yayınına bağlanarak Sabiha Gökçen kazasına ilişkin yaptığı yorum sırasında yayından alındı.

CNN Türk'ün Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı yayına Emekli Savaş Pilotu Bahadır Altan telefon bağlantısıyla katıldı.

Altan, "Ülke olarak bir duralım. Biz hâlâ 3. havalimanındayız, hâlâ kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Ülke deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım" diye konuştu. 

Yayının sunucusu Semiha Şahin'in Altan'ın sözlerini yarıda kesmesi üzerine Altan yayından alındı. 

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Bahadır Altan

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