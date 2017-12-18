CHP'li Yarkadaş: AKP gerici emellerine çocukları da alet ediyor, bu görüntüler şeriat provası!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda adeta şeriat provaları yaptırıldığını söyledi. Yarkadaş'ın paylaştığı yeni bir videoda öğrencilere "İslam Yemini" okutuluyor. Birgün'ün haberine göre, videoda öğrenciler öğretmenin talimatı doğrultusunda ayağa kalkıyor ve ’Elimizde Kur’an, kalbimizde iman, Müslüman’ız Müslüman, yaşasın İslam..." diye başlayan bir metni hep birlikte okumaya başlıyor. "Andımızın niye kalktığı belli" Bu görüntülerin eline yeni ulaştığını belirten Yarkadaş, "Andımızı niye kaldırdıkları bunları izleyince daha iyi anlaşılıyor" dedi. Tüm okulların AKP'li MEB eliyle adeta şeriat provalarının yapıldığı merkezler haline dönüştürüldüğünü belirten Yarkadaş, "Arsızlık, hırsızlık ve çürümüşlüklerini saklamak için İslamı kendilerine kalkan yapıyorlar" ifadesini kullandı. AKP yöneticilerinin MAN Adası gibi ülkelerde vergi vermeden ticaret yaptığı ve zenginleştiğini belirten Yarkadaş, "Yoksula din - iman, kendilerine ise han - hamam düzenini İslamı sömürerek ve kullanarak sürdürüyorlar" dedi.