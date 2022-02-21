CHP'li Tacettin Bayır, enflasyon hesabı gündem olan AKP'li Akbaşoğlu'na abaküs gönderdi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun enflasyon hesabına tepki gösterdi. Bayır, “Akbaşoğlu’nun yaptığı açıklamalar matematik bilmediğini ortaya koydu. O yüzden kendisine tavsiyem kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bir televizyon programında, "Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor. Yüzde 6-7 oranında enflasyon var. Fransa bitmiş" diye konuşması sosyal medyada gündem oldu. CHP’li Bayır, Akbaşoğlu’nun yaptığın matematik hesabını, eline aldığı bir abaküsle eleştirdi. Abaküsü Akbaşoğlu’nun makamına göndereceğini Anlatan Bayır, şunları söyledi:

“AKP Grup Başkanvekili Sayın Akbaşoğlu’na, bugün İzmir Hisarönü’nden bir abaküs aldım. Çünkü dün yaptığı açıklamalar, gerçekten inanılmaz şaşırtıcıydı, matematik bilmediğini ortaya koydu. Avrupa’da sözüm ona 150 Euro’ya çantayı dolduran bir vatandaş, yüzde 5 ve yüzde 6’lık enflasyonla artık 750 Euro’ya dolduruyormuş. Herhalde Sayın Akbaşoğlu ‘yüzde 6’ ne demek olduğunu bilmiyor ya da 150 Euro ile 750 Euro arasındaki farkı bilmiyor. O yüzden kendisine tavsiyem kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır.”

"Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum. Türkiye’de yaşadıklarımızı, Avrupa ile Amerika ile, bütün dünyayla beraber kıyas etmek gerektiğini... Sonuç itibariyle bunun Türkiye’yi etkileyen Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını... Dolayısıyla bugün 150 Euro'ya dolan bir poşet Fransa’da, Almanya’da 750-800 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında, 1’lerin altındayken enflasyon; 6-7 kat artmış bir enflasyon’’ sözleri gündem olan AKP'li Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündem olan sözleriyle ilgili olarak "düzeltme yapmak istediğini" söylerken, "Kastımızla lafzımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu" dedi.

Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyada yaşanan pandemi nedeniyle fiyat artışlarının, enflasyon oranlarının yükselmesi münasebetiyle hem Türkiye'mizde hem Avrupa’da hem de bütün dünyada yaşanılan bu duruma ilişkin değerlendirme yaparken, yüzdelik oranla ilgili bir enflasyon oranını ifade ederken, bir başka boyutuyla 4- 5 kat artan fiyatlara vurgu yapmak suretiyle ve bazı örnekler vermek suretiyle bu konuda yaşanılan sıkıntılara dair bir beyanım olmuştu.

Bu konuda örnek verdiğimiz üzere; 25-26 dolar olan bir varil petrolün, 96 dolarlara varması münasebetiyle yaklaşık 4 kat arttığına ilişkin örneği de bu konuşmamda ifade ederek, Avrupa’da da dünyada da gerçekten son 40-50 yılın en büyük fiyat artışlarının da olduğunu, enflasyon oranlarının arttığını, bununla beraber bazı ürünlerde de 4-5 kat fiyat artışının söz konusu olduğunu beyan etmiştim. Bu konuyla ilgili lafzımızla, kastımız arasındaki bu farkı da sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

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Kaynak: ANKA