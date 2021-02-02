CHP'li İBB Meclis Üyesi Umut Şenol: Boğaziçili öğrenciler bu meclisin ortalamasını ikiyle çarpar, bu çocukları dinleyin

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Melih Bulu protestolarını sürdürürken, CHP'li İBB Meclis Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol yaptığı konuşmada, "Onlar bu Meclis'in ortalamasını ikiyle çarpar, bu çocukları dinleyin" diye konuştu.

Boğaziçili öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti. Öğrencilere İBB Meclisi'nden destek geldi. Kürsüde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol, "Kanuni olan her şey vicdani ve adaletli değildir arkadaşlar. Bakın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu yöntemi tasvip etmiyorlar ve bu yöntemi istemiyorlar. Onlara saygı duyun. Onların hepsi bu meclisin ortalamasını rahat ikiyle çarpar merak etmeyin. Bu çocukları dinleyin, benden size tavsiye. Ne demek istiyorlar, neye karşı çıkıyorlar dinleyin" dedi.

Şenol daha sonra konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabında paylaşarak "Kurumlarımızı zayıflatırsak bedelini gelecek nesiller öder. Bir Boğaziçi kolay kurulmuyor. Türkiye’de ilk 100’e giren öğrencilerin 67’si bu okula gidiyor. Başka ülkeler böyle çocuklarını pamuklara sarıyor. Bugün sakal keserseniz, yarın daha gür çıkar" notunu düştü.