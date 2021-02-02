T24 LogoT24 Logo
Boğaziçi

CHP'li İBB Meclis Üyesi Umut Şenol: Boğaziçili öğrenciler bu meclisin ortalamasını ikiyle çarpar, bu çocukları dinleyin

"Başka ülkeler böyle çocuklarını pamuklara sarıyor"

02 Şubat 2021 08:45

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Melih Bulu protestolarını sürdürürken, CHP'li İBB Meclis Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol yaptığı konuşmada, "Onlar bu Meclis'in ortalamasını ikiyle çarpar, bu çocukları dinleyin" diye konuştu.

Boğaziçili öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti. Öğrencilere İBB Meclisi'nden destek geldi. Kürsüde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol, "Kanuni olan her şey vicdani ve adaletli değildir arkadaşlar. Bakın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu yöntemi tasvip etmiyorlar ve bu yöntemi istemiyorlar. Onlara saygı duyun. Onların hepsi bu meclisin ortalamasını rahat ikiyle çarpar merak etmeyin. Bu çocukları dinleyin, benden size tavsiye. Ne demek istiyorlar, neye karşı çıkıyorlar dinleyin" dedi. 

Şenol daha sonra konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabında paylaşarak "Kurumlarımızı zayıflatırsak bedelini gelecek nesiller öder. Bir Boğaziçi kolay kurulmuyor. Türkiye’de ilk 100’e giren öğrencilerin 67’si bu okula gidiyor. Başka ülkeler böyle çocuklarını pamuklara sarıyor. Bugün sakal keserseniz, yarın daha gür çıkar" notunu düştü. 

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!
boğaziçi üniversitesimelih buluboğaziçigündemprotesto

Diğer Videolar

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

CHP'li Emir: 1.5 milyon kayıp Pfizer aşısı, AKP kurultayına katılacak mutlu azınlığa mı uygulandı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24