CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatına yapılan saldırının görüntülerini paylaşıldı.

Aydın'ın Didim İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatına bir restoranda beyzbol sopalarıyla yapılan saldırının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, A. Deniz Atabay misafirleriyle yemek yerken arkadan ani bir dirsek darbesi alıyor ve ardından diğer çetecilerin sopalı katılımıyla yerde darp ediliyor.

Ayrıca araya girmeye çalışan misafiri Avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darp edilirken, kaçak otelin sahibinin kardeşi Mahmut Orak yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savuruyor.

"Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz"

Yayınlanan saldırı videosu ile ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bunlar o kadar ahlaktan yoksunlar ki, arkadan saldırıp sonrasında yerde yatarken vücuduma ve kafama sopalarla vurmaya devam ettiler. Araya girmek için gelen, misafirimi ve restoran çalışanlarını da darp ettiler. Rantın geldiği son nokta burası. Süreci bu noktaya taşıyan medya, siyaset, rant üçlüsüne ülkece, hep birlikte artık dur demeliyiz. Kamuoyu hiçbir şekilde akıllarıyla oynanmasına izin vermedi, vermeyecek. Biz de devletimizin ve milletimizin bize verdiği kamu görevini yasalara uygun olarak yapmaya devam edeceğiz. Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz. Onlar tek biz Didim'iz…” dedi.

Ne olmuştu?

Didim'de önceki gün 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren kişilerin saldırısına uğramıştı. Olay sonrası kaçmayı başaran saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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