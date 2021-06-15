Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı!

Aydın'ın Didim İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Atabay ve avukatı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı. Saldırıya ilişkin olarak konuşan Atabay, ruhsat vermedikleri bir oteli mühürledikleri gün saldırıya uğradıklarını söyledi. "Özışıklar’ın içinde olduğu Didim’de uğraştığımız bir çete vardı. Ruhsatsız, zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar" diyen Atabay, "Biz çetelere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı.



Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.



İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganlardan birini yakaladı, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

CHP'lilerden başkana destek: Hiçbir illegal işe pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız

Olayın duyulmasının ardından Didim’e gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Çankır "Talihsiz bir haber aldık ve buraya intikal ettik. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay’a, mefhum bir saldırı bilgisi aldık. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar hiçbir illegal işlere pabuç bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız." dedi.

Saldırıya uğrayan Didim Belediye Başkanı'ndan açıklama

TELE 1’e konuşan Başkan Atabay, saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Didim’de bir otel var. Binaya ruhsat vermeyeceğimizi söyledik. Onlar da mahkemeye giderek yürütmeyi durdurmaya çalıştı. Ama mahkeme binanın otel olmayacağına karar verdi. Biz oteli mühürledik. Akşam da saldırıya uğradık.

Özışıklar’ın içinde olduğu Didim’de uğraştığımız bir çete vardı. Ruhsatsız, zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar. Bizden önce sürekli bu şekilde yapıyorlar. Basın güçlerini kullanarak yandaş kanallarla bizi hedef alıyorlardı. Biz çetelere izin vermeyeceğiz.

Vücudumun bazı yerlerinde darp izi var. Gözüme darbe aldım. Bana saldıran 5 kişiden sadece biri yakalandı. Diğerleri de aranıyor."

CHP'li Hamzaçebi: Ağabeyi Süleyman Özışık’ın da dahil olduğu süreçte gazeteci Mehmet Özışık...

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de saldırıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ağabeyi Süleyman Özışık’ın da dahil olduğu süreçte Gazeteci (!) Mehmet Özışık ve Didim’de yasa dışı otel-inşaat işleri yapan bir grup Didim Belediye Başkanı'na kumpas kurmuşlardı. Bu grup, ruhsatsız oteli mühürleyen Belediye Başkanı Deniz Atabay’a saldırdı.”