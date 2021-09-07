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CHP'li Altay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a tepki: Allah'tan kork; senin rehberin Erdoğan değil senin rehberin Kur'an

"Diyanet İşleri Başkanı'nın oturduğu koltuğun gereklerine uygun davranışlar içinde kalması milletimizin beklentisidir"

07 Eylül 2021 15:17

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sosyal medya düzenlemesi çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki göstererek "Allah'tan kork! Senin rehberin Erdoğan değil, senin rehberin Kur'an" dedi. 

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin herkesin konuştuğunu ifade eden Altay şunları söyledi;

"Diyanet İşleri Başkanımız bugünlerde çok konuşuyor. Biz dinimize ve diyanetimize saygılı bir milletiz. Diyanet İşleri Başkanı'nın oturduğu koltuğun gereklerine uygun davranışlar içinde kalması milletimizin beklentisidir. 30 Ağustos'ta içinde Atatürk olmayan bir duanın altında Diyanet İşleri Başkanı'nın imzası vardır. Biz söyleyince kızıyorlar. Bunların Allah'ın tahsildarlığına soyunmak gibi yaklaşımları da var ama bu memlekette 'Allah'tan kork' denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı'dır ama son zamanlardaki uygulamalarına baktığımızda ona sadece şunu derim; Allah'tan kork; senin rehberin Erdoğan değil senin rehberin Kur'an."

'Seher Vakti Buluşmaları' programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyaya yasal düzenleme çağrısında bulunmuştu. 

Erbaş, "Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır" demişti. 

TIKLAYIN - Diyanet İşleri Başkanı: Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ötelenemez bir zorunluluk

 
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