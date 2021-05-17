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CHP'li Ali Mahir Başarır: Telefonları dinlenmesin diye Sedat Peker'e jammer verildi

"Sen o korumaları yurtdışına onunla birlikte yolladın. Sen ona çakar verdin, sen ona VIP kullanma hakkı verdin"

17 Mayıs 2021 13:53

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in izlenilmemesi için kendisine Jammer tahsis edildiğini söyledi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sedat Peker'e, telefonlarının dinlenmemesi için jammer(sinyal kesici) iddia etti. Başarır, Peker'e izlenilmesin diye Jammer verildiğini söyledi. 

Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, ""Buradan ilk kez söylüyorum sen ona bir şey daha verdin. Jammer verdin sen ona. İki tane sinyal kesici verdin. Hani, 'Organize suç örgütü pisliği' diyor ya, onun dinlenmemesi için, onun telefonu kayda alınmaması için, Peker'in takip edilmemesi için Jammer verdin sen" dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir BaşarırSedat Peker'e jammer verildiSüleyman Soylusedat peker koruma polisi

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