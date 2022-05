CHP'li Ağbaba'dan Kılıçdaroğlu’nun Et ve Süt Kurumu’na alınmamasına tepki: Türkiye’de bürokrasinin tek adamın emrine girdiğinin en açık göstergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Et ve Süt Kurumu’na alınmamasına tepki göstererek, “Türkiye’de bürokrasinin ne kadar siyasallaştığının ve tek adamın emrine girdiğinin en açık göstergesi” dedi. Ağbaba, “Acaba Genel Başkanımızın oraya gitmesinden niye bu kadar rahatsız oldular? Niye bu kadar sinirleri zıpladı? Niye sinirleri bozuldu, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Neyi gizliyorsunuz? 15 TL'ye satılan sütü mü 140 TL'ye satılan eti mi gizliyorsunuz?” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun randevu talebine yanıt vermeyen Et ve Süt Kurumu’na gittiğini ancak içeriye alınmadığını ifade eden Ağbaba, “Genel Başkanımız Et ve Süt Kurumu’na ziyarete gitmek istedi maalesef kapı yine telle, kilitle bağlandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu’na giremedi. Türkiye’de bürokrasinin ne kadar siyasallaştığının ve tek adamın emrine girdiğini en açık göstergesi” dedi. Ağbaba, şöyle konuştu:

“Devletin çivisi çıkmış durumda. Acaba Genel Başkanımızın oraya gitmesinden niye bu kadar rahatsız oldular? Niye bu kadar sinirleri zıpladı? Niye sinirleri bozuldu, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Neyi gizliyorsunuz? 15 TL’ye sayılan sütü mü gizliyorsunuz, 140 TL’ye satılan eti mi gizliyorsunuz? Türkiye ilk kez asgari ücretle değerlendirdiğimiz zaman en düşük et ve sütün alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunun sebebi Kemal Kılıçdaroğlu değil, bunun sebebi bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar. Türkiye’nin geldiği noktaya bakar mısınız; Et ve Süt Kurumu, TBMM denetimine açık bir kurum ama Genel Başkanımız kapıdan çevriliyor, adeta kapı duvar oluyor."

Ağbaba, Et ve Süt Kurumu’nun kapısının telle bağlandığını ifade ederek, “Maalesef bürokrasinin geldiği durum bu. Onlara buradan seslenelim; mahkeme kadıya mülk değil, Et ve Süt Kurumu size mülk değil. Türkiye’de AK Parti’ye, AK Partililere ve yandaş siyasetçilere mülk değil. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Hangi pis işinizi gizliyorsunuz? Hangi ithalatı gizliyorsunuz? Burada et üreticileri yem alamazken, hayvanlarını besleyemezken yeni ithalat kararlarını mı gizliyorsunuz? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

