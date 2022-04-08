Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Randevu talebine perşembe günü geri dönüş yapılmıştır

Kapısının önüne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeriye almayan Et ve Süt Kurumu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP liderinin randevu talebine geri dönüş yapıldığını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği ifade edilen açıklamada, randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, “’Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

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Kılıçdaroğlu "Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" demişti

CHP lideri dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu'ndan geri dönüş alamadığını söylemişti. CHP lideri, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" diye yazmıştı.