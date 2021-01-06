T24 LogoT24 Logo
Boğaziçi

Özgür Özel, Bahçeli'nin 'Boğaziçi' sözlerine yanıt verirken MHP liderinin Gezi dönemindeki "Türk milleti diktatörlere haddini bildirir" sözünü hatırlattı

"Hangi MHP, hangi Ak Parti, hangi Erdoğan, hangi Bahçeli?"

06 Ocak 2021 14:50

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin rektör atamasına karşı yaptığı protestolara Gezi Parkı eylemleri benzetmesi yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Özel, Bahçeli'nin Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladığı ve 'diktatör' benzetmesi yaptığı açıklamalarını hatırlatarak, "Hangi MHP, hangi Ak Parti, hangi Erdoğan, hangi Bahçeli?" diye sordu.

Bahçeli'nin  "Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplo"  sözlerine tepki gösteren Özel, "Hukuk devletlerinde polis önlem alır, güç kullanmak son çaredir, kullanıldığında da zarar verici olmaması gerekir. Hukuk devletinde devletin polisi, üniversitedeki evladımızın başını ezmez sayın Bahçeli. Herkes dinliyor görüyor, herkesin evladı var üniversitede" dedi. 

"Karıncanın kardeşi var onu size ezdirmeyiz Sayın Bahçeli" diyen Özel, Bahçeli'nin Gezi Parkı eylemlerine ilişkin tavrını ve o dönemde yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Bahçeli'nin Gezi Parkı eylemleri döneminde yaptığı "Başbakan Erdoğan'ın itici, intikamcı, iğneleyici, idare-i maslahatçı, ikircikli beyanları tehlikeli ortama bir davetiye çıkarmıştır" sözlerini hatırlatan Özel, Bahçeli'nin Gezi Parkı'nı iktidarın politikalarının bir sonucu olarak gördüğünü belirtti. 

Özel açıklamasında ayrıca Bahçeli'nin Erdoğan'a söylediği "Türk milleti diktatörlere haddini bildirir" cümlelerini de okuyarak, "Bu sözleri bugün Türkiye'de bir kişi söylesin, bütün Ak Partili ve MHP'liler 'darbe çağrıştırdı' derler. İşte Gezi Parkı'na yaklaşım, gençlerin haklı itirazları ve Erdoğan'a verilen 'diktatörlük heveslisi' cevabı, daha ne desin" diye konuştu. 

Özel, "Hangi MHP, hangi Ak Parti, hangi Erdoğan, hangi Bahçeli? İnsanlarımız bu kadar ikircikli, bu kadar u dönüşü yapan, dün ak dediğine bu kadar kara diyen, dün çatıştığının bugün sırtını sıvazlayan bir anlayışa nasıl inansınlar" diye sordu. 

 

ETİKETLER

boğaziçi protestolarıdevlet bahçeligezi parkı eylemlerichpden yanıtewrdoğandiktatörbahçelinin gezi açıklamaları

Diğer Videolar

"Hilafeti kurun ey Müslümanlar" videosu çekenler gözaltına alındı

Boğaziçili akademisyenlerin Melih Bulu'ya karşı sırt dönme eylemi karşı nöbeti 37. gününde devam ediyor

Motoru havada patlayan uçaktaki yolcular o anları anlattı: Sadece çocuklarımızın bizi bir daha görmesini diledik

Dayısından para alamadı, otomobilini parçaladı

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

Bakan Çavuşoğlu: Türkmen gazının ve petrolünün Avrupa'ya ulaşması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Soylu, 80 yaşındaki Prof. Üstün Ergüder'i hedef aldı: Kendisini aradım;...

Erdoğan'dan o isme: Maşallah boy pos... Benden geri değil...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına ne olacağını açıkladı...

Gazeteci Hakan Erol, Adnan Oktar ve grubuna ilişkin kaleme aldığı...

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Ne imiş? “Merkez Bankası’ndaki rezervler...

AKP'li Özlem Zengin: Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar;...

Ford Otosan'da usulsüzlük iddiası; iki çalışana 247,8 milyon lira tazminat...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Soylu, 80 yaşındaki Prof. Üstün Ergüder'i hedef aldı: Kendisini aradım;...

Erdoğan'dan o isme: Maşallah boy pos... Benden geri değil...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24