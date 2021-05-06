Cem Küçük'ten AKP'nin 'Yalan üretim merkezi' videosuna: Hepimiz başka bir şey bekliyorduk; 1 saat bile gündemde kalamadı

Cem Küçük, AKP tarafından CHP'ye yönelik hazırlanan 'yalan üretim merkezi' videosu için "Açıkçası yapılan iş fena değil, iletişim açısından merak uyandırdı ama beklenti biraz daha yüksekti. Etkinlik bakımından çok zayıf kalmış. Hepimiz başka bir şey bekliyorduk. Bu animasyon gündemi falan belirleyemedi. Çok sönük kaldı" eleştirisini yaptı.

TGRT Haber'de sabah haberlerini sunan Cem Küçük, AKP'nin 'yalan üretim merkezi' videosunun 1 saat bile gündemde kalamadığını ifade etti.

"Attığınız taşın kurbağayı korkutması lazım"

Videoyu 'fena bulmadığını' söyleyen Küçük, beklentisinin daha yüksek olduğunu ve beklentinin karşılanmadığını ifade etti. AKP Gençlik Kolları için ise Küçük, "Biraz daha dikkat etmesi lazım. Attığınız taşın kurbağayı korkutması lazım" dedi.

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