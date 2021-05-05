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CHP, AKP'nin 'yalan üretim merkezi' videosunu 'retweet'ledi: Millet can derdinde, o sırada AK Parti

05 Mayıs 2021 19:45

CHP Genel Merkezi, AKP'nin bugün paylaştığı animasyon filmi sosyal medya hesaplarından 'retweet'ledi. 

CHP'den yapılan paylaşımda, "Millet can derdinde, o sırada AK Parti" notu eklendi. 

AKP'nin Twitter hesabından  “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denildi.

TIKLAYIN | AKP’nin merak ettiren paylaşımının altından CHP’yi eleştiren animasyon çıktı

 
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