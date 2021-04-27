Canan Kaftancıoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya 'Halk Ekmek' yanıtı: Bu ne perhiz, ne lahana turşusu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Belediyeler tarafından Halk Ekmek büfelerine yönelik engelleme girişimlerine karşı İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya kendi sözlerini hatırlatan bir video ile yanıt verdi. Kaftancıoğlu videoyu, ''Bu ne perhiz ne lahana turşusu.. #SebebiBelli #YalanRüzgarı Kim olduğuna bakmaksızın, kime oy verdiğini umursamaksızın halkın partisinde halk için çalışmaya devam... #EkmekDüşmanıAKP" ifadeleriyle paylaştı.

Videoda Tevfik Göksu'nun 14 Ocak 2021'de kullandığı "CHP'den teklif gelmiş olmasına rağmen teklifi kabul ettik. Komisyona havale ettik ve komisyonda büyükşehir belediye başkanlık makamına şu soruyu sorduk; 'bu büfelere gerçekten ihtiyacın var mı?' cevaplarını beklemeden biz bugün 142 tane büfenin açılmasına yetki veriyoruz. Bu büfeler açılsın istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Videoda Göksu'nun bu ifadelerinin yanı sıra AKP'li Üsküdar Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerini engelleme girişimine karşı vatandaşların isyanı da yer aldı.