Çakarlı araçla yol kesip vatandaşı bıçaklayan Muhammed Enes Uysal adliyeye sevk edildi

Çakarlı aracı ile trafikte yolunu kestiği bir vatandaşı tehdit ederek bıçaklayan Muhammed Enes Uysal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bir kişiyi bıçakladı. İddiaya göre çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes Uysal seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes Uysal ile Aras arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes Uysal'ın küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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