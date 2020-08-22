Çakarlı araçla yolu kesilip bıçaklanan sürücü o anları anlattı: Silahı vardı, polisim diyerek ehliyet istedi

İstanbul Hadımköy'de çakarlı araç kullanan bir kişi, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

28 yaşındaki Dadaş Aras, olayı yol verme tartışması üzerine yaşandığını söyledi. Kendisini bıçaklayan kişinin polis olduğunu söylediğini, silahı olduğunu ve kendisinden ehliyet istediğini söyleyen Aras, yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan M.E U.’nun, bir tekstil firmasının sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. Savcılık, 6 farklı suç kaydı bulunan M.E U., hakkında yakalama kararı çıkartarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bir kişiyi bıçakladı. İddiaya göre çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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